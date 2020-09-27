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Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e çarpıcı eleştiri: Galatasaray'ı 70 dakika 9 kişi oynattı

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Giriş: 27.09.2020 21:23
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fatih Terim'in oyuncu tercihlerini eleştiren Toroğlu, ''Fatih Terim Galatasaray'ı 70 dakika 9 kişi oynattı. Sonra adamları soktu eşit hale getirdi." ifadelerini kullandı.
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