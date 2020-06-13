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Videolar Spor Videoları Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum! ''Beşiktaş hücuma mehter takımı gibi geliyor''

Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum! ''Beşiktaş hücuma mehter takımı gibi geliyor''

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Giriş: 13.06.2020 23:52
Beşiktaş, Süper Lig'in 27.haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı A Spor'da değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın hücuma kalkmakta zorlandığının altını çizerek, ''"Beşiktaş'ın bir şey yapacak hali yok. Beşiktaş hücuma geliyor ama mehter takımı gibi geliyor. Antalyaspor hızlı geliyor, Beşiktaş kapanıyor. Böyle giderse fark açılır." dedi.
Beşiktaş hücuma mehter takımı gibi geliyor
"Beşiktaş hücuma mehter takımı gibi geliyor"
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