Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum! ''Beşiktaş hücuma mehter takımı gibi geliyor''

Beşiktaş, Süper Lig'in 27.haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı A Spor'da değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın hücuma kalkmakta zorlandığının altını çizerek, ''"Beşiktaş'ın bir şey yapacak hali yok. Beşiktaş hücuma geliyor ama mehter takımı gibi geliyor. Antalyaspor hızlı geliyor, Beşiktaş kapanıyor. Böyle giderse fark açılır." dedi.