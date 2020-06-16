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Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Emre Belözoğlu yorumu: Teknik direktör olduktan sonra...

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Giriş: 16.06.2020 22:20
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde kozlarını paylaşan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oyununu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördüğü gergin anlara da değindi. Toroğlu, "Emre Belözoğlu artık futbolu bırakacak teknik adamlığa soyunacak. Şimdi bunları yapıyorsa, teknik adam olduktan sonra neler yapar bilemiyorum. Yapmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Emre Belözoğlu yorumu
Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Emre Belözoğlu yorumu
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