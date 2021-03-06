Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Beşiktaş - Gaziantep FK maçı değerlendirmesi! ''Direkten dönmese...''

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş - Gaziantep FK maçını değerlendirdi. Toroğlu, "2-0 gidiyorsun, at sola bitsin maç! Direkten dönmese görürdüm neler olacağını. Futbol öyle bir oyun ki her şey değişir. Yakalarsan 3-4 atacaksın çünkü sana acımazlar." dedi.