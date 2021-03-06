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Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Beşiktaş - Gaziantep FK maçı değerlendirmesi! ''Direkten dönmese...''

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Giriş: 06.03.2021 23:10
Güncelleme:06.03.2021 23:11
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş - Gaziantep FK maçını değerlendirdi. Toroğlu, "2-0 gidiyorsun, at sola bitsin maç! Direkten dönmese görürdüm neler olacağını. Futbol öyle bir oyun ki her şey değişir. Yakalarsan 3-4 atacaksın çünkü sana acımazlar." dedi.
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