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Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı yorum: Kaleciler sonucu belirledi

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Giriş: 25.10.2021 23:33
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ''"Bugün kaleciler sonucu belirledi. Biri büyük hata yaptı, biri penaltı kurtardı. Takımlar arasında çok fark yoktu. Beşiktaş geçen seneki Beşiktaş değil" dedi. İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları...
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