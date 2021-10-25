25 Ekim 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı yorum: Kaleciler sonucu belirledi
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ''"Bugün kaleciler sonucu belirledi. Biri büyük hata yaptı, biri penaltı kurtardı. Takımlar arasında çok fark yoktu. Beşiktaş geçen seneki Beşiktaş değil" dedi. İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları...