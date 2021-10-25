Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı yorum: Kaleciler sonucu belirledi

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ''"Bugün kaleciler sonucu belirledi. Biri büyük hata yaptı, biri penaltı kurtardı. Takımlar arasında çok fark yoktu. Beşiktaş geçen seneki Beşiktaş değil" dedi. İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları...