25 Aralık 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Erden Timur ve Okan Buruk'tan transfer sözleri! Devre arası 'çilekleri' olacak mı?
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi bugün gerçekleşirken, Süper Lig'in en iyileri ödüllerini aldı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ödüllere ambargo koyarken, törene katılım sağlayan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan transfer açıklaması geldi.