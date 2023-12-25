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Erden Timur ve Okan Buruk'tan transfer sözleri! Devre arası 'çilekleri' olacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 15:30
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi bugün gerçekleşirken, Süper Lig'in en iyileri ödüllerini aldı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ödüllere ambargo koyarken, törene katılım sağlayan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan transfer açıklaması geldi.
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