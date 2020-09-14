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Emre Bol'dan flaş Falcao yorumu: "Hacıyatmaz"

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Giriş: 14.09.2020 23:42
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'yu değerlendirdi. Falcao'nun müzmin sakat olduğunu belirten Emre Bol, "2 hafta oynar, 3 hafta yatar. Hacıyatmaz gibi." dedi.

A Spor'un ünlü yorumcusu Emre Bol, çarpıcı Falcao yorumuyla dikkat çekti.

Artı Futbol programında Galatasaray'ı değerlen Emre Bol, "Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un parası benim param. Falcao müzmin sakat bir oyuncu, iki hafta oynar, üç hafta yatar. 'Hacıyatmaz' gibi." şeklinde konuştu.

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