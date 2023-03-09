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Efsane geri döndü! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Milan ve Bayern Münih çeyrek finalde

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Giriş: 09.03.2023 09:26
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Milan, deplasmanda Tottenham ile golsüz berabere kalarak 11 yıl sonra çeyrek final biletini aldı. Bayern Münih ise ilk maçta 1-0 yendiği Paris Saint-Germain’i kendi sahasında 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Milan ve Bayern Münih çeyrek finalde
Milan ve Bayern Münih çeyrek finalde
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