Efsane geri döndü! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Milan ve Bayern Münih çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Milan, deplasmanda Tottenham ile golsüz berabere kalarak 11 yıl sonra çeyrek final biletini aldı. Bayern Münih ise ilk maçta 1-0 yendiği Paris Saint-Germain’i kendi sahasında 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.