09 Mart 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Efsane geri döndü! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Milan ve Bayern Münih çeyrek finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Milan, deplasmanda Tottenham ile golsüz berabere kalarak 11 yıl sonra çeyrek final biletini aldı. Bayern Münih ise ilk maçta 1-0 yendiği Paris Saint-Germain’i kendi sahasında 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.