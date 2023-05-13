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Dursun Özbek’ten Fenerbahçelileri kızdıran tezahürat! Sosyal medyada sert tepki gördü

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Giriş: 13.05.2023 19:37
Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray’da, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle maçların oynanmadığı haftada futbolcu ve eşleri Florya’da buluştu. Başkan Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı yöneticilerinden de katıldığı etkinlikte söylenen tezahürat Fenerbahçeli tarafların tepkisini çekti. Etkinlikte ‘Fener Ağlama’ tezahüratı yapılırken Başkan Dursun Özbek’in de bu tezahürata eşlik etmesi sosyal medyada sarı-lacivertli taraflardan tarafından hoş karşılanmadı. İşte o anlar…
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