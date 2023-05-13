Dursun Özbek’ten Fenerbahçelileri kızdıran tezahürat! Sosyal medyada sert tepki gördü

Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray’da, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle maçların oynanmadığı haftada futbolcu ve eşleri Florya’da buluştu. Başkan Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı yöneticilerinden de katıldığı etkinlikte söylenen tezahürat Fenerbahçeli tarafların tepkisini çekti. Etkinlikte ‘Fener Ağlama’ tezahüratı yapılırken Başkan Dursun Özbek’in de bu tezahürata eşlik etmesi sosyal medyada sarı-lacivertli taraflardan tarafından hoş karşılanmadı. İşte o anlar…