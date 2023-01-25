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Videolar Spor Videoları Dursun Özbek'ten Ali Koç'un "kamuoyu önünde tartışalım" davetine SON DAKİKA yanıtı

Dursun Özbek'ten Ali Koç'un "kamuoyu önünde tartışalım" davetine SON DAKİKA yanıtı

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Giriş: 25.01.2023 09:06
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ve yöneticilerini yaptıkları açıklamalarla ilgili kamuoyu önünde tartışmaya davetine Başkan Özbek'ten flaş bir yanıt geldi.
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