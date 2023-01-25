25 Ocak 2023, Çarşamba
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Dursun Özbek'ten Ali Koç'un "kamuoyu önünde tartışalım" davetine SON DAKİKA yanıtı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ve yöneticilerini yaptıkları açıklamalarla ilgili kamuoyu önünde tartışmaya davetine Başkan Özbek'ten flaş bir yanıt geldi.