24 Mayıs 2023, Çarşamba
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Dünya yıldızı Kartal için gemileri yaktı! Yönetimden telefon bekliyor...
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken sezonun ikinci yarısında oynadığı futbolla taraftarını memnun eden Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adayı olmak istiyor. Bu doğrultuda kadrosunu yıldız oyuncular ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a dünyaca ünlü yıldız bir futbolcu talip. Oyuncu, siyah-beyazlı ekibe imza atmak için yöneticilerden telefon bekliyor…