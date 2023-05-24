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Dünya yıldızı Kartal için gemileri yaktı! Yönetimden telefon bekliyor...

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Giriş: 24.05.2023 09:10
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken sezonun ikinci yarısında oynadığı futbolla taraftarını memnun eden Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adayı olmak istiyor. Bu doğrultuda kadrosunu yıldız oyuncular ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a dünyaca ünlü yıldız bir futbolcu talip. Oyuncu, siyah-beyazlı ekibe imza atmak için yöneticilerden telefon bekliyor…
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