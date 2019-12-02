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02.12.2019

Dünya şampiyonu Talha Ahmet Erdem, Türkiye'ye döndü

Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren Talha Ahmet Erdem yurda döndü. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay'ın sorularını yanıtlayan Talha Ahmet Erdem, "Rakibim güçlüydü, elimden geleni yaptım. İstiklal Marşı'nı okuttuğum için çok mutluyum" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli sporcusu Talha Ahmet Erdem, Guimaraes kentindeki şampiyonada, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda elde ettiği altın madalyayla hem Türkiye'ye hem de ailesine sevinç yaşattı.

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