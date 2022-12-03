03 Aralık 2022, Cumartesi
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Dünya Kupası'na erken veda eden Almanya ile fena dalga geçtiler! Katar'daki spor programında sosyal medyaya damga vuran hareket
Katar, 2022 Dünya Kupası organizasyonu kapsamında İslam dininin yasakladığı LGBT akımının, reklam ve propaganda çalışmasını yürütmek isteyenlere yasak getirdi. LGBT akımına ilişkin getirilen bu yasağı protesto etmek isteyen Alman milli takımı, Japonya karşılaşmasında elleriyle ağızlarını kapatarak poz verdiler. Kupanın favorileri arasında gösterilen Almanya, grup aşamasında aldığı hüsran edici skorlarla kupaya veda etti. Katar'daki bir spor programında Alman milli takımının elleriyle ağızlarını kapatarak yapılan protestoya gönderme yapan yorumcuların tepkileri, sosyal medyaya damgasını vurdu. Programdaki olay hareket, dünya kupasına damgasına damga vuran olaylardan biri oldu.