03 Mart 2022, Perşembe
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Dünya devi Chelsea satışa çıkıyor: Tüm gelir Ukrayna'daki savaş kurbanlarının yararına olacak
Rus iş insanı Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea Kulübünü satmaya karar verdiğini açıkladı. Abramovich açıklamasında "Ekibime satıştan elde edilecek tüm gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfı kurma talimatı verdim. Vakıf, Ukrayna'daki savaş kurbanlarının yararına olacak." ifadelerini kullandı.