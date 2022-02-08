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Domenec Torrent o futbolcuyu odadan kovdu! Alanyaspor maçı öncesi şok

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2022 11:13
Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Alanyaspor maçında kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun yaptığı hareket sebebiyle teknik direktör Domenec Torrent'in iki hafta önceki Kasımpaşa maçında omuzundan sakatlanan Alpaslan'ın ciddiyetsiz tavırları yüzünden taktik toplantısından kovduğu ortaya çıktı.
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