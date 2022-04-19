Domenec Torrent: "Herhangi bir kaygım yok"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılılarda yapılacak başkanlık seçiminin hatırlatılması üzerine, "Benim herhangi kaygım yok. İşimi biliyorum, olabilecek maksimum puanı kazanmak. Günün sonunda eğer biz daha fazla puan kazanmayı başarırsak o noktadan sonra karar da, takdir de yukarıdaki insanların" dedi.