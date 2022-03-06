06 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Domenec Torrent: "Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım"

Domenec Torrent: "Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım"

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2022 12:33
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Konyaspor karşısında ilk 25 dakikada sergiledikleri oyunun büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, "Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım. Bu bana kalmış olan bir kadro. Bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum" dedi.
Torrent: Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım
Torrent: "Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım"
Torrent’e sert eleştiri! Marifetmiş gibi...
Torrent'e sert eleştiri! "Marifetmiş gibi..."
Arda Turan ve Feghouli kadroya alınmadı!
Arda Turan ve Feghouli kadroya alınmadı!
Dünya devi Chelsea satışa çıkıyor
Dünya devi Chelsea satışa çıkıyor
Önder Karaveli: “Oyunu kazandık, maçı kaybettik”
Önder Karaveli: “Oyunu kazandık, maçı kaybettik”
Abdullah Avcı: Kupaların hepsine talibiz
Abdullah Avcı: "Kupaların hepsine talibiz"
Süper Lig’de yeni rekor
Süper Lig’de yeni rekor
İsak Vural Fenerbahçe’de!
İsak Vural Fenerbahçe'de!
Toroğlu’ndan 2. penaltı sözleri: Ben hakem olsam...
Toroğlu'ndan 2. penaltı sözleri: Ben hakem olsam...
Kara Kartal Sivas’ta galip
Kara Kartal Sivas'ta galip
Toroğlu’dan sert eleştiri! Bazen uyukladım
Toroğlu'dan sert eleştiri! "Bazen uyukladım"
Abdullah Avcı’dan şampiyonluk sözleri
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri
Daha Fazla Video Göster