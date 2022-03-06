Domenec Torrent: "Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Konyaspor karşısında ilk 25 dakikada sergiledikleri oyunun büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, "Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım. Bu bana kalmış olan bir kadro. Bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum" dedi.