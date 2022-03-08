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Dolmabahçe'de puanlar paylaşıldı! Beşiktaş 2-2 Başakşehir

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Giriş: 08.03.2022 11:20
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti. Ligin ikinci sırasını yakından ilgilendiren başta tam 4 gol olsa da karşılaşmada kazanan çıkmadı. Alınan bu sonuçla Beşiktaş ligde puanını 45, Başakşehir ise 47 yaptı.
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