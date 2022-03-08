Dolmabahçe'de puanlar paylaşıldı! Beşiktaş 2-2 Başakşehir

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti. Ligin ikinci sırasını yakından ilgilendiren başta tam 4 gol olsa da karşılaşmada kazanan çıkmadı. Alınan bu sonuçla Beşiktaş ligde puanını 45, Başakşehir ise 47 yaptı.