21 Kasım 2021, Pazar
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Dev derbide 11'ler belli oldu! İşte Galatasaray-Fenerbahçe ilk 11'leri
Süper Lig'in 13. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Ligde istedikleri sonuçları alamayan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe galip gelerek bambaşka bir havaya girmek istiyor. Galatasaray - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi canlı anlatım...