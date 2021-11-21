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Videolar Spor Videoları Dev derbide 11'ler belli oldu! İşte Galatasaray-Fenerbahçe ilk 11'leri

Dev derbide 11'ler belli oldu! İşte Galatasaray-Fenerbahçe ilk 11'leri

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Giriş: 21.11.2021 18:27
Süper Lig'in 13. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Ligde istedikleri sonuçları alamayan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe galip gelerek bambaşka bir havaya girmek istiyor. Galatasaray - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi canlı anlatım...
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