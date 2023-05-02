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Derbinin ardından flaş karar: Galatasaray’da Okan Buruk biletleri kesti!

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Giriş: 02.05.2023 09:28
Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray'ın, deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmasının ardından Okan Buruk 12 futbolcunun biletini kesti. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını son sürat devam ettiren sarı- kırmızılılar gerek maaş yükünü hafifletmek gerek yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak amacıyla hamlelerini hızlandırdı. İşte, gelecek sezon düşünülmeyen ve gönderilmesi beklenen 12 futbolcu….
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