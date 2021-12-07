08 Aralık 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Derbinin ardından Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaraylıları çıldırtan sözler: Biz 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray karşısında 7-0 kazanılan kadın futbol maçının ardından tepki çeken açıklamalarda bulundu. Bilecek soyunma odasında, "Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." dedi.