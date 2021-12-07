Derbinin ardından Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaraylıları çıldırtan sözler: Biz 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray karşısında 7-0 kazanılan kadın futbol maçının ardından tepki çeken açıklamalarda bulundu. Bilecek soyunma odasında, "Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." dedi.