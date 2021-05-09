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Derbi sonrası Sergen Yalçın'dan bireysel hata vurgusu

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Giriş: 09.05.2021 00:24
Güncelleme:09.05.2021 00:24
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasay sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen açıklamalarda bulundu. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirten Yalçın, "Buradan iyi sonuçla dönmeyi isterdik. Maalesef olmadı. Savunmada yapılan basit hatalar buradan mağlup ayrılmaması sağladı. Bu maça takılıp kalmamalıyız, salı günü Karagümük maçımız var. Ona hazırlanmalıyız. Bu maçı telafi etmeliyiz." dedi.

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