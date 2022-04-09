09 Nisan 2022, Cumartesi
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Derbi öncesi Galatasaray'a Kerem Aktükoğlu müjdesi: Genç oyuncu takımla birlikte çalıştı
Pazar günü deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sevinci yaşanıyor. Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve günlerdir kendisini deneyen oyuncunun bugünkü antremanda takımla birlikte çalıştığı açıklandı. Kerem'in derbide forma giymesi bekleniyor.