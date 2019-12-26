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26.12.2019

Derbi bitti yankıları sürüyor! Cüneyt Çakır için flaş sözler

A Spor ekranında Aykut İnce'nin sunumuyla yayınlanan 'Futbol A' programına konuk olan Erol Kaynar, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki Vida ile Serdar Aziz arasında yaşanan ve Beşiktaş'ın penaltı beklediği tartışmalı pozisyonla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Kaynar: "Cüneyt Çakır, Serdar-Vida pozisyonuna bir şey yok dediyse düdüğünü asarım" dedi.

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