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23.10.2019

Denizlispor basın toplantısını silahla bastılar

Denizlispor yönetimi son günlerde yaşanan olaylar ve sosyal medyada paylaşılan belgeler ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı salonuna girmek isteyen eski başkan Süleyman Urkay ve yanındakiler ile kulüp çalışanları arasında arbede yaşanırken Zafer Urkay'ın silah çektiği görüldü.

Denizlispor yönetimi tam kadro olarak basının karşısına çıktı ve son günlerde yaşananlar ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplantı devam ederken toplantı salonuna girmek isteyenler ile kulüp çalışanları arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında bir kişinin belinde bulunan silahı çektiği Ayna Haber kameralarına yansıdı. Kulüp binasından dışarı taşan arbede nedeni ile ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ÜÇ GÖZALTI VAR

Olay yerine gelen emniyet güçleri 3 kişiyi göz altına aldı. Gözaltına alınanların Süleyman Urkay, Zafer Urkay ve Tuncay Berber olduğu öğrenilirken, şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

YÖNETİMDEN İLK AÇIKLAMA

Yöneticiler olayı soğuk kanlılık ile takip ederken, Urkay'ın emniyete götürüldüğü öğrenildi. Kulüp Başkanı Ali Çetin yaptığı ilk açıklamada "Yarası olan gocunuyor. Gerçekten üzücü bir durumu. Durumu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu yaşanan olay beni ve yönetimimizi çok üzdü. Bu arkadaşımız yıllarca başkanlık yapmış birisi kendisine de hiç yakıştıramadık" dedi.

EMNİYET GÜÇLERİ SORGULAMA YAPIYOR

A Spor'un haberine göre ise; Denizlispor'un eski başkanı Süleyman Urkay ve kardeşi bu sabah saatlerinde Denizlispor tesislerini silaha bastı. Emniyet güçleri şu anda Denizlispor tesislerinde sorgulama yapıyor.

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