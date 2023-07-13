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Daniel Amartey Beşiktaş'ta! Ganalı stoper imza için İstanbul'a geliyor...

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Giriş: 13.07.2023 09:53
Beşiktaş, Leicester City'den ayrılan Daniel Amartey'yi kadrosuna katarken, Ganalı stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Siyah beyazlılar serbest durumdaki 28 yaşındaki stoper için bonservis bedeli ödenmeyecek. İşte detaylar...
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