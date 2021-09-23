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Cüneyt Çakır'ın bütün maçlarına bakacağım! Eğer... | Erman Toroğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.09.2021 23:52
Güncelleme:23.09.2021 23:58
Fenerbahçe evinde Süper Lig'in yeni takımlarından GZT Giresunspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, hakem Cüneyt Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu canlı yayında şu ifadeleri kullandı: Cüneyt Çakır ne kadar dakik bir adam. Bütün maçlarına bakacağım eğer 1 dakika fazla oynatırsa duman edeceğim onu!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk etti ve rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından ilginç anların yaşandığı maçta Giresunsporlu oyuncular golü kaydetti. Giresun temsilcisi bu karar sonrası hakem Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi. O anları A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi.

"DUMAN EDECEĞİM"

Toroğlu, "Cüneyt Çakır ne kadar dakik bir adam. Bütün maçlarına bakacağım eğer 1 dakika fazla oynatırsa duman edeceğim onu. Akın bitsin bitir, dünyanın her yerinde böyledir." dedi.

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