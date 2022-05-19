Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası şoku! Listede yok

FIFA, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Cüneyt Çakır listede yer almadı. Otoriteler tarafından son Dünya Kupası'nın olacağı söylenen Cüneyt Çakır böylece kariyerinde bir kez daha Dünya Kupası yönetemeyecek.