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Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası şoku! Listede yok

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Giriş: 19.05.2022 17:08
FIFA, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Cüneyt Çakır listede yer almadı. Otoriteler tarafından son Dünya Kupası'nın olacağı söylenen Cüneyt Çakır böylece kariyerinde bir kez daha Dünya Kupası yönetemeyecek.
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