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Cinayet zanlısı eski futbolcu Sezer Öztürk yurt dışına kaçarken yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.11.2021 11:26
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da formasını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, İstanbul'da karıştığı kavgada 1 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Halil İbrahim Scholten'i öldürmekten aranan cinayet zanlısı Öztürk, Artvin Hopa'da bir kamyonla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Öztürk, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan tutuklanan Öztürk'ün ise ilk ifadesi ortaya çıktı.
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