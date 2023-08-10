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Cimbom transferde hareketli! Dünya çapında ses getirecek yıldız isim yoğun çalışma…

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Giriş: 10.08.2023 09:40
Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarına son sürat devam ettiren Galatasaray, bu yıl üç kulvarda mücadele edecek. Kadrosundaki yıldız isimlere takviye yaparak, Devler Ligi arenasına bomba gibi bir giriş yapmanın planlarını yapan Cimbom, dünya çapında ses getirecek bir transfere hazırlanıyor.
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