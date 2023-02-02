Cimbom rekor tazeledi! Galatasaray 2 kez geri düştüğü maçı kazandı! İcardi yine yıldızlaştı

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 22. hafta müsabakasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak üst üste 11'inci kez kazandı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 51'e yükseltti, Ümraniyespor ise 14 puanda son sırada kaldı.