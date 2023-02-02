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Cimbom rekor tazeledi! Galatasaray 2 kez geri düştüğü maçı kazandı! İcardi yine yıldızlaştı

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Giriş: 02.02.2023 09:57
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 22. hafta müsabakasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak üst üste 11'inci kez kazandı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 51'e yükseltti, Ümraniyespor ise 14 puanda son sırada kaldı.
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