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Cimbom o yıldızın peşine düştü! Kanarya'nın gündemine aldığı isim için Aslan devrede....

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Giriş: 01.07.2023 12:04
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon kadrosundaki yıldız isimlerle şampiyonluğu uzanan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Cimbom kadrosunu yeni çilek isimlerle güçlendirmek istiyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin son dönemde renklerine bağlamak için yoğun uğraşlar gösterdiği yıldız oyuncu için Aslan devreye girdi.
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