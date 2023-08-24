24 Ağustos 2023, Perşembe
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Cimbom Norveç'te son dakikada güldü!
Avrupa’daki güçlü temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nun ilk maçında deplasmanda Norveç'in Molde ekibiyle karşı karşıya geldi. Cimbom son dakikada attığı golle maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golü Norveçli Fredrik Midtsjö kaydetti. Maç sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi.