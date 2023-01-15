Chelsea'den Arsenal'e 100 milyon Euroluk çalım! Mykhailo Mudryk mavilerde!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Ukraynalı oyuncu Mykhailo Mudryk'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Mudryk'in bonservis bedeli konusunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'le anlaşma sağlandığı ve 22 yaşındaki oyuncuyla 8,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Avrupa'nın en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Mudryk ile Premier Lig lideri Arsenal'in de ilgilendiği biliniyordu.