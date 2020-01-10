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10.01.2020

Cenk Tosun Crystal Palace antrenmanında gol şov yaptı

İngiltere'nin Crystal Palace takımına transfer olan Cenk Tosun, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. İdmanda gol şov yapan Milli gol cü, adeta nefesleri kesti. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan idman videosunda Cenk Tosun'un attığı şık goller dikkatlerden kaçmadı.

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