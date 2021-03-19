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Çaykur Rizespor'un Galatasaray'a attığı dördüncü gol sonrası GS TV spikerinin tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Tüh Allah kahretsin ya!
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmanın canlı anlatımı GS TV'de yayınlandı. Maçın uzatma dakikalarında Çaykur Rizespor'un dördüncü golü bulmasının ardından GS TV spikerinin verdiği reaksiyon sosyal medyayı salladı. Spiker Rizespor'un golü sonrası "Tüh Allah kahretsin ya!"dedi.