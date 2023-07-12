12 Temmuz 2023, Çarşamba
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Carlo Ancelotti'den Arda Güler hakkında flaş karar!
Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler İspanya'yı sallarken transfer Avrupa basınında geniş yankı buldu. Barcelona ile yapılan büyük rekabet sonrası Madrid formasıyla antrenmanlara başlayan Arda hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Dünya devi Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Don Carlo Ancelotti, genç yıldız hakkında duyanları şaşkırtan kararını verdi.