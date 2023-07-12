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Carlo Ancelotti'den Arda Güler hakkında flaş karar!

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Giriş: 12.07.2023 09:12
Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler İspanya'yı sallarken transfer Avrupa basınında geniş yankı buldu. Barcelona ile yapılan büyük rekabet sonrası Madrid formasıyla antrenmanlara başlayan Arda hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Dünya devi Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Don Carlo Ancelotti, genç yıldız hakkında duyanları şaşkırtan kararını verdi.
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