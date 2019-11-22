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22.11.2019

Canlı yayında flaş açıklamalar: Sat Falcao'yu kurtul abi... |Video

Galatasaray'a sezon başında uzun uğraşlar sonucunda büyük umutlarla Monaco'dan transfer edilen Radamel Falcao sakatlık sürecinden kurtulamadı. Binlerce taraftarın büyük heyecanla karşıladığı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda rüya gibi bir imza töreniyle sarı kırmızılı formayı giyen Kolombiyalı yıldız hakkında A Spor Yorumcusu Emre Bol'dan canlı yayında çarpıcı açıklama geldi. Bol, uzun süredir formaya giyemeyen ve yaşadığı sakatlık süreciyle ilgili tartışmaların hedefi haline gelen yıldız golcü hakkında "Sat Falcao'yu kurtul abi" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...

A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin Yeni Malatya ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin fikstürünü değerlendirdi, Ersun Yanal'a çağrıda bulundu. Bol, sezon başında Beşiktaş'ın başına gelen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın oyun sistemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Galatasaray'a sezon başında uzun uğraşlar sonucunda büyük umutlarla Monaco'dan transfer edilen Radamel Falcao sakatlık sürecinden kurtulamadı. Binlerce taraftarın büyük heyecanla karşıladığı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda rüya gibi bir imza töreniyle sarı kırmızılı formayı giyen Kolombiyalı yıldız hakkında A Spor Yorumcusu Emre Bol'dan canlı yayında çarpıcı açıklama geldi.

"SAT FALCAO'YU KURTUL"

Bol, uzun süredir formaya giyemeyen ve yaşadığı sakatlık süreciyle ilgili tartışmaların hedefi haline gelen yıldız golcü hakkında "Sat Falcao'yu kurtul abi" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...

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