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26.01.2020

Canlı yayında flaş açıklama: Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın anlaştı Beşiktaş'a hayırlı olsun

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktörlük görevi için son dakika gelişmesi yaşandı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Kapsal, "Sergen Hoca (Yalçın) ile Ahmet Bey (Nur Çebi) akşam otelde bir araya geldi. Görüşmede yüzde 99 oranında anlaşma sağlandı. Pazar günü Göztepe maçı sonrası açıklama yapılacak. Sergen Yalçın'a da Beşiktaş'a da hayırlı olsun" dedi. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktörlük görevi için son dakika gelişmesi yaşandı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.

"SERGEN YALÇIN'A DA BEŞİKTAŞ'A DA HAYIRLI OLSUN"

Kapsal, "Sergen Hoca (Yalçın) ile Ahmet Bey (Nur Çebi) akşam otelde bir araya geldi. Görüşmede yüzde 99 oranında anlaşma sağlandı. Pazar günü Göztepe maçı sonrası açıklama yapılacak. Sergen Yalçın'a da Beşiktaş'a da hayırlı olsun" dedi.

"ABDULLAH AVCI 'BEN PES ETTİM' DEDİ"

Öte yandan Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan ise canlı yayında çarpıcı bir iddiada bulundu. Abdullah Avcı ile ipler kopmadan önce Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile görüştüğünü iddia eden Uzundurukan, Abdullan Avcı'nın yönetimle yaptığı toplantıda 'Ben bu takıma artık faydalı olamam, pes ettim.' dediğini ileri sürdü.

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