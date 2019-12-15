Canlı yayında Erman Toroğlu'nda flaş sözler Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal gider |Video

Lider Sivasspor'a deplasman 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler önümüzdeki hafta Beşiktaş ile oynanacak olan derbiye çevrildi. A Spor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, Beşiktaş Fenerbahçe dersi öncesi canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bugün 3 puan gitti. Haftaya Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse, Ersun Yanal gider. Ersun Yanal'ın son maçı haftaya... Yendi yendi, yenemedi hayırlı işler..." ifadelerini kullandı.