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15.12.2019

Canlı yayında Erman Toroğlu'nda flaş sözler Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal gider |Video

Lider Sivasspor'a deplasman 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler önümüzdeki hafta Beşiktaş ile oynanacak olan derbiye çevrildi. A Spor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, Beşiktaş Fenerbahçe dersi öncesi canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bugün 3 puan gitti. Haftaya Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse, Ersun Yanal gider. Ersun Yanal'ın son maçı haftaya... Yendi yendi, yenemedi hayırlı işler..." ifadelerini kullandı.

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