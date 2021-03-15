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Canlı yayında bombayı patlattı! Erman Toroğlu'ndan İrfan Can Kahveci açıklaması!

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Giriş: 15.03.2021 01:28
Güncelleme:15.03.2021 01:28
Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında İrfan Can Kahveci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "İrfan Can demiş ki: 'Ben Emre'yi mi dinleyeceğim, antrenörü mü, kıdemli oyuncuları mı?' Bu benim duyumum, ama gerçek. Çıkıp yalanlayacaklardır" ifadelerini kullandı.
Erman Toroğlu'ndan bomba İrfan Can açıklaması!
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