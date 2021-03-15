- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Canlı yayında bombayı patlattı! Erman Toroğlu'ndan İrfan Can Kahveci açıklaması!
Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında İrfan Can Kahveci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "İrfan Can demiş ki: 'Ben Emre'yi mi dinleyeceğim, antrenörü mü, kıdemli oyuncuları mı?' Bu benim duyumum, ama gerçek. Çıkıp yalanlayacaklardır" ifadelerini kullandı.