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21.01.2020

Canlı yayında açıkladı: Arda Turan Galatasaray'a gelecek |Video

A Spor yorumcu ve eski futbolcu Evren Turan transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Arda Turan ile ilgili canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Evren Turan, Arda Turan'ın Galatasaray'a geleceğini canlı yayında açıkladı. İşte o açıklamalar...

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