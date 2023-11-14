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Büyükçekmece'de futbol maçında silahlı saldırı iddiası

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Giriş: 14.11.2023 12:13
Tepecikspor ile Darıca Gençlerbirliği arasında oynanan futbol maçında, kadroda bulunmayan Darıca Gençlerbirliği forması giyen futbolculara silahlı saldırı yapıldığı öne sürüldü. Darıca Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklamada, "Maç kadrosunda bulunmayan ve müsabakayı tribünde takip eden futbolcularımız, müsabaka sonunda soyunma odasına gitmek isterken oyuncularımıza organize suç örgütü mensupları haince saldırmıştır." ifadeleri kullanıldı. Ev sahibi ekip Büyükçekmece Tepecikspor da yaptığı yazılı açıklamada, "Maç sonu Darıca Gençlerbirliği kulübü kadro dışı kalan oyuncuların maç bitiminde kurallar gereği hakemlerin soyunma odasına girmeden tribün kapısının açılmaması kuralını çiğnemek istemeleri üzerine güvenlik güçleri ile münakaşaya girdikleri ve sağa sola rastgele küfür etmeleri nedeniyle ufak bir sürtüşme yaşanmıştır. Kulübümüz ve yöneticilerimiz hakkında "mafyatik yapı, "organize suç örgütü" yakıştırmalarında bulunan bu şahıslara karşı yasalar nezdinde her türlü yasal hakkımızı arayacağımızı kamuoyuna bildiririz." ifadelerine yer verildi.
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