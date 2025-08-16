16 Ağustos 2025, Cumartesi

Buruk: Skordan mutluyum ama daha iyi oynamalıyız

Giriş: 16.08.2025 01:39
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0’lık Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası skordan memnun olduğunu ancak oyunda geliştirmeleri gereken noktalar bulunduğunu söyledi. Maça iyi başlamadıklarını belirten Buruk, rakibin 10 kişi kalmasının ardından tempoyu artırmaları gerektiğini vurguladı. İkinci yarıda kanatlardan daha hızlı hücum ettiklerini ancak yine de üretkenlik anlamında eksikler gördüğünü ifade etti. Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra rotasyonun önem kazanacağını dile getiren Buruk, Icardi ve Osimhen’in beraber oynayabileceği sistemler üzerine çalışacaklarını belirtti. Transferde önceliklerinin kaleci ve savunma oyuncusu olduğunu açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, bu hamleler için oyuncu satışı gerektiğini söyledi. Türkiye’deki zeminlerin kötü olmasından yakınan Buruk, Lemina ve Davinson’u bu nedenle koruma amaçlı oyundan aldığını aktardı. İstediği stoper profilinin çok yönlü ve sağ ayaklı olması gerektiğini vurguladı. Yeni yabancı kuralına ilişkin de konuşan Buruk, 14+2 formatında planlama yaptıklarını belirtti. Transfer sürecinde sürpriz gelişmelere açık olduklarını dile getirdi. Orta saha dahil farklı mevkilerde forma giyebilecek oyuncu arayışlarının sürdüğünü kaydetti. +2 kontenjanın gelişim potansiyeli olan isimler için kullanılabileceğini sözlerine ekledi.
