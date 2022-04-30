Burak Yılmaz’ın yeni adresi Süper Lig mi?

Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor. Dünya Kupası Play-off elemelerindeki Portekiz maçından sonra milli takıma veda eden tecrübeli futbolcu, son imzasını Süper Lig ekibine atamaya sıcak bakıyor.