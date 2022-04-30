30 Nisan 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Burak Yılmaz'ın yeni adresi Süper Lig mi?
Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor. Dünya Kupası Play-off elemelerindeki Portekiz maçından sonra milli takıma veda eden tecrübeli futbolcu, son imzasını Süper Lig ekibine atamaya sıcak bakıyor.