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Bugün Süper Lig'de hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü belli oldu |Video

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Giriş: 12.06.2020 16:41
Güncelleme:12.06.2020 16:42
87 gündür koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen Süper Lig bugün yeniden 2 maç ile başlıyor. Saat 21'de başlayacak olan müsabakalarda Göztepe evinde lider Trabzonspor'u konuk ederken Kayserispor ise Fenerbahçe'ye deplasmanına çıkacak. Taraftarlar maçların CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilecekler.

87 gündür koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen Süper Lig bugün yeniden 2 maç ile başlıyor. Saat 21'de başlayacak olan müsabakalarda Göztepe evinde lider Trabzonspor'u konuk ederken Kayserispor ise Fenerbahçe'ye deplasmanına çıkacak.

Taraftarlar maçların CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilecekler.

SÜPER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Haziran Cuma (Bugün):

21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel) CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker) CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

13 Haziran Cumartesi:

18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

14 Haziran Pazar:

18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)

15 Haziran Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

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