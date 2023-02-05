Brezilyalı eski futbolcu Casagrande'den Jorge Jesus'a şoke eden sözler: "Güvenilmez birisi ve mesleki ahlakı yok"

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Fenerbahçe son dönemlerde yaşadığı puan kayıpları ve Galatasaray derbisindeki farklı mağlubiyetle ligde ikinci sıraya düştü. Brezilyalı eski milli futbolcu Walter Casagrande, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus için kaleme aldığı yazıda Jesus'un güvenilmez biri olduğunu yazarken, "Mesleki ahlakı yok" ifadesini kullandı. İşte detaylar...