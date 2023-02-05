05 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Brezilyalı eski futbolcu Casagrande'den Jorge Jesus'a şoke eden sözler: "Güvenilmez birisi ve mesleki ahlakı yok"

Brezilyalı eski futbolcu Casagrande'den Jorge Jesus'a şoke eden sözler: "Güvenilmez birisi ve mesleki ahlakı yok"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2023 12:27
Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Fenerbahçe son dönemlerde yaşadığı puan kayıpları ve Galatasaray derbisindeki farklı mağlubiyetle ligde ikinci sıraya düştü. Brezilyalı eski milli futbolcu Walter Casagrande, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus için kaleme aldığı yazıda Jesus'un güvenilmez biri olduğunu yazarken, "Mesleki ahlakı yok" ifadesini kullandı. İşte detaylar...
Jesus’un mesleki ahlakı yok
"Jesus'un mesleki ahlakı yok"
Icardi’den transfer talebi
Icardi'den transfer talebi
Ali Koç ile Jorge Jesus PFDK’ya sevk edildi
Ali Koç ile Jorge Jesus PFDK'ya sevk edildi
PFDK’dan Galatasaray ve Trabzonspor’a caza
PFDK’dan Galatasaray ve Trabzonspor’a caza
Fenerbahçe Adana’da kayıp!
Fenerbahçe Adana'da kayıp!
Fenerbahçe’den Ali Palabıyık açıklaması!
Fenerbahçe'den Ali Palabıyık açıklaması!
Cimbom rekor tazeledi! Aslan İcardi ile kazandı
Cimbom rekor tazeledi! Aslan İcardi ile kazandı
Hadziahmetovic Beşiktaş için İstanbul’da
Hadziahmetovic Beşiktaş için İstanbul'da
Beşiktaş’ın gündemindeydi: Sezonu kapattı
Beşiktaş'ın gündemindeydi: Sezonu kapattı
Galatasaray transferi KAP’a bildirdi!
Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Galatasaray Giresun’da seriye bağladı!
Galatasaray Giresun'da seriye bağladı!
Daha Fazla Video Göster