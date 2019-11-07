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07.11.2019

Braga Beşiktaş CANLI anlatım İZLE video

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Portekiz'e gitti. K Grubu'nde mücadele eden temsilcimiz oynan üçüncü maçlarında sonunda sıfır puanla grubun sonunda yer alıyor. Siyah beyazlılar bu akşam saat 23'te Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda karşılacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bu akşam takımının başında olamayacak. Peki BRAGA BEŞİKTAŞ maçı CANLI olarak hangi kanaldan şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Taraftarların aklında bu soru yanıt buldu. Maç BEIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Siyah beyazlıların bu sezon UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında ilk puanını almak için mücadele vereceği karşılaşmayı taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. A Spor canlı yayınında Beşiktaş'ın muhtemel kadrosunu yorumlayan spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, "Bu kadro ile Beşiktaş, Braga karşısına çıkarsa puan alması çok güç..." dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Portekiz'e gitti. K Grubu'nde mücadele eden temsilcimiz oynan üçüncü maçlarında sonunda sıfır puanla grubun sonunda yer alıyor. Siyah beyazlılar bu akşam saat 23'te Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda karşılacak.

BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRELİ/ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Teknik Direktör Abdullah Avcı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bu akşam takımının başında olamayacak. Peki BRAGA BEŞİKTAŞ maçı CANLI olarak hangi kanaldan şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Taraftarların aklında bu soru yanıt buldu. Maç BEIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Siyah beyazlıların bu sezon UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında ilk puanını almak için mücadele vereceği karşılaşmayı taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

A Spor canlı yayınında Beşiktaş'ın muhtemel kadrosunu yorumlayan spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, "Bu kadro ile Beşiktaş, Braga karşısına çıkarsa puan alması çok güç..." dedi.

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