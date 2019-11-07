Braga 3-1 Beşiktaş maç sonucu (ÖZET kadrolar, gol bilgileri ve tüm istatistikler...)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Portekiz'e gitti. K Grubu'nde mücadele eden temsilcimiz oynan üçüncü maçlarında sonunda sıfır puanla grubun sonunda yer alıyor. Siyah beyazlılar bu akşam saat 23'te Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bu akşam takımının başında olamayacak. Peki BRAGA BEŞİKTAŞ maçı CANLI olarak hangi kanaldan şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Taraftarların aklında bu soru yanıt buldu. Maç BEIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Siyah beyazlıların bu sezon UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında ilk puanını almak için mücadele vereceği karşılaşmayı taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. A Spor canlı yayınında Beşiktaş'ın muhtemel kadrosunu yorumlayan spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, "Bu kadro ile Beşiktaş, Braga karşısına çıkarsa puan alması çok güç..." dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Portekiz'e gitti. K Grubu'nde mücadele eden temsilcimiz oynan üçüncü maçlarında sonunda sıfır puanla grubun sonunda yer alıyor. Siyah beyazlılar bu akşam saat 23'te Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda karşılacak.

BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRELİ/ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Teknik Direktör Abdullah Avcı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bu akşam takımının başında olamayacak. Peki BRAGA BEŞİKTAŞ maçı CANLI olarak hangi kanaldan şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Taraftarların aklında bu soru yanıt buldu. Maç BEIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Siyah beyazlıların bu sezon UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında ilk puanını almak için mücadele vereceği karşılaşmayı taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

A Spor canlı yayınında Beşiktaş'ın muhtemel kadrosunu yorumlayan spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, "Bu kadro ile Beşiktaş, Braga karşısına çıkarsa puan alması çok güç..." dedi.

*Beşiktaş deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga'ya 3-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi G, H, I, J, K ve L gruplarında 11 karşılaşma oynandı - Puanını 7'ye yükselten Medipol Başakşehir, J Grubu'nun zirvesine yerleşti - Beşiktaş, K Grubu'ndaki 4. maçını da kaybederek son 32 turuna çıkma şansını yitirdi - Espanyol ve Manchester United, adlarını son 32 turuna yazdırdı

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP AŞAMASININ 4. HAFTASI, 11 MAÇLA TAMAMLANDI.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftası, TSİ 23.00'te başlayan G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmalarıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Wolfsberger takımına konuk olduğu J Grubu mücadelesini 3-0 kazandı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Borussia Mönchengladbach, sahasında Roma'yı 2-1 yendi. Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Medipol Başakşehir, puanını 7'ye yükselterek J Grubu'nun zirvesine yerleşti. Son iki maç öncesi Borussia Mönchengladbach ve Roma'nın 5, Wolfsberger'in ise 4 puanı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ GRUPTAN ÇIKMA ŞANSINI KAYBETTİ

K Grubu'nun zirvesinde yer alan Portekiz temsilcisi Braga, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Wolverhampton ise ağırladığı Slovan Bratislava'yı 90+2'nci dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Puanını 10'a çıkaran Braga'yı, 9 puanla Wolverhampton ve 4 puanla Slovan Bratislava izledi.

Oynadığı 4 maçı da kaybeden Beşiktaş ise gruptan çıkma şansını kaybetti.