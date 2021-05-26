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Beşiktaş'tan golcü hamlesi! İsimler belli oldu

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Giriş: 26.05.2021 09:35
Güncelleme:26.05.2021 09:40
Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Cenk Tosun ve Aboubakar'ın durumunun henüz netleşmemesi üzerine alternatiflerini hazırlayan yönetim düğmeye bastı. Siyah beyazlı kulüp, Milan'dan ayrılan Hırvat golcü Mario Mandzukic ve Hatayspor formasıyla lige damgasını vuran Mame Diouf'u hedefleri arasına ekledi.
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